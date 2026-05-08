Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 мая, 20:04

Песков назвал глупым указ Зеленского о разрешении Парада Победы в Москве

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Зеленского. Документ якобы «разрешает» проведение Парада Победы 9 мая в Москве. Представитель Кремля отреагировал на эту инициативу в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Горе тому, кто над Днём Победы пытается подтрунивать. Это его беда, а нам ничьё разрешение не нужно», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков об указе Зеленского про День Победы. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Песков назвал шутку киевского комика глупой и добавил, что это большая беда самого автора инициативы. России не требуется разрешение, чтобы гордиться Днём Победы.

Сегодня Зеленский подписал указ, которым разрешает проведение Парада Победы 9 мая в Москве. Странный документ появился на сайте украинского правительства.

«Постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести Парад в г. Москве», — прописано в указе № 374.

Там же Зеленский постановил, с 10 часов утра по киевскому времени 9 мая 2026 года исключить из плана применения украинского вооружения территориальный квадрат Красной площади.

Трамп объявил о перемирии России и Украины на 9–11 мая и обмене пленными

Напомним, Москва приняла предложение президента США Дональда Трампа о временном перемирии между Россией и Украиной. Договорённость действует на период 9–11 мая. Стороны достигли согласия в ходе телефонных контактов с администрацией США. Американские представители находились на связи с Киевом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
