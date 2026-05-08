8 мая, 18:34

Трамп объявил о перемирии России и Украины на 9–11 мая и обмене пленными

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп заявил о договорённости о временном перемирии между Россией и Украиной на 9, 10 и 11 мая. По его словам, соглашение включает прекращение боевых действий и обмен военнопленными. Сообщение американского президента опубликовано в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что речь идёт о временной приостановке всех боевых действий на указанные даты. Также, согласно заявлению, стороны договорились об обмене 1000 военнопленных.

По словам Трампа, инициатива исходила от него лично, и он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и главе украинского режима Владимиру Зеленскому за согласие на такие меры. Американский лидер добавил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта между Россией и Украиной продолжается.

Армия России зеркально ответила на 1365 нарушений перемирия со стороны ВСУ
Ранее в Москве зафиксирована одна из наиболее масштабных атак беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны 7 мая уничтожили 61 дрон.

Милена Скрипальщикова
