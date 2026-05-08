8 мая, 06:41

Армия России зеркально ответила на 1365 нарушений перемирия со стороны ВСУ

Российские военные в ответ на обстрелы со стороны ВСУ в условиях перемирия наносили зеркальные удары по огневым позициям противника. Всего в зоне проведения специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«В этих условиях Вооружённые силы РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА», — говорится в сообщении МО РФ от 8 мая.

Ответные действия российских войск продолжались в рамках установленных правил, направленных на сохранение безопасности и защиты территории.

1365 нарушений, 887 БПЛА, ракеты «Нептун»: ВСУ продолжили атаки в первый день перемирия

Ночь на 8 мая стала одной из самых рекордных по интенсивности атак БПЛА ВСУ — в период с 00:00 до 07:00 дежурные средства ПВО сбили 264 украинских дронов. Например, ВСУ в перемирие атаковали филиал «Аэронавигации Юга России», в настоящее время 13 аэропортов закрыты.

Андрей Бражников
