8 мая, 04:31

ПВО сбила 264 украинских дрона над Россией в первую ночь перемирия

Ночь на 8 мая стала одной из самых рекордных по интенсивности атак беспилотников ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, в период с 00:00 до 07:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Это одна из самых массовых атак за последнее время. Беспилотники были сбиты над территориями 16 регионов и двух морей. В списке – Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области, Краснодарский край, Крым, Татарстан и Московский регион. Также дроны уничтожали над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Напомним, этой ночью началось объявленное Россией перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В Минобороны РФ предупредили украинскую сторону, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ ударят по центру Киева.

С начала суток над Москвой сбили уже 25 беспилотников

Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за ночь системы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Северной стороны и Фиолента. Гражданские объекты, по предварительным данным, не пострадали.

Юния Ларсон
