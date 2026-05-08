ПВО сбила 264 украинских дрона над Россией в первую ночь перемирия

Ночь на 8 мая стала одной из самых рекордных по интенсивности атак беспилотников ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, в период с 00:00 до 07:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Это одна из самых массовых атак за последнее время. Беспилотники были сбиты над территориями 16 регионов и двух морей. В списке – Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области, Краснодарский край, Крым, Татарстан и Московский регион. Также дроны уничтожали над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за ночь системы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Северной стороны и Фиолента. Гражданские объекты, по предварительным данным, не пострадали.