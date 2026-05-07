МО: При попытках сорвать Парад Победы ВС РФ ударят по центру Киева
МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VASIL KUZMICHONAK
В случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ ударят по центру Киева, предупредило Минобороны.
«Напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооружённые силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили о перемирии. Если ВСУ нарушат его, будет дан «адекватный ответ».
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков высказался о возможном ответе на угрозы Владимира Зеленского. По его словам, «не дай Бог» РФ придётся прибегать к этому.
