Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 мая, 15:50

Ушаков: Не дай бог, РФ придётся отвечать на угрозы Зеленского ударами по Киеву

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Москва надеется, что ей не придётся прибегать к ответным мерам в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Он напомнил, что 4 мая оборонное ведомство опубликовало официальное заявление в связи с угрозами Владимира Зеленского нанести удары по Москве в праздник. Наш МИД циркулярной нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлениям министерства и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева.

Ушаков обратил внимание, что аналогичное предупреждение было и в заявлении Минобороны. Ведомство тоже заявляло о целесообразности того, чтобы мирные граждане и жители Киева покинули город, если, «не дай бог, России придётся отвечать на угрозы» режима Зеленского.

Зеленский назвал перемирие в зоне СВО «тактическим обманом» и отказался от него
Ранее минобороны РФ объявило о режиме прекращения огня 8–9 мая по инициативе Путина. Зеленский сначала угрожал ударом по Красной площади, затем заявил о перемирии с 6 мая, но ВСУ атаковали регионы РФ 347 дронами. Ушаков заявил, что Москва призывает максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны из-за возможной провокации 9 мая. МИД направил ноту с призывом эвакуировать дипломатов и граждан из Киева.

Анастасия Никонорова
