Ушаков: Не дай бог, РФ придётся отвечать на угрозы Зеленского ударами по Киеву

Москва надеется, что ей не придётся прибегать к ответным мерам в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Он напомнил, что 4 мая оборонное ведомство опубликовало официальное заявление в связи с угрозами Владимира Зеленского нанести удары по Москве в праздник. Наш МИД циркулярной нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлениям министерства и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева.

Ушаков обратил внимание, что аналогичное предупреждение было и в заявлении Минобороны. Ведомство тоже заявляло о целесообразности того, чтобы мирные граждане и жители Киева покинули город, если, «не дай бог, России придётся отвечать на угрозы» режима Зеленского.