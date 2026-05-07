Россия объявляет перемирие: Минобороны официально сообщает о прекращении огня на День Победы

Россия объявляет перемирие на дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Режим перемирия начнёт действовать с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая.

В ведомстве заявили, что решение принято в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие», — сообщили в Минобороны.

День Победы остаётся одной из ключевых дат для России. В эти дни по всей стране проходят памятные мероприятия, торжественные церемонии и акции, посвящённые участникам Великой Отечественной войны.

«В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия», — сказано в сообщении.

Владимир Зеленский со своей стороны начала пригрозил нанести удар по Красной площади, когда там будет проходить парад, однако позже заявил о введении перемирия с полуночи 6 мая. Но это не помешало ВСУ бросить в массированную атаку на регионы РФ 347 дронов за ночь.