6 мая, 14:40

«Не видим смысла»: Киев отказался от перемирия в честь Дня Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Украина отказалась от предложенного перемирия, приуроченного к празднованию Дня Победы 9 мая. Как сообщил изданию Kyiv Independent анонимный высокопоставленный украинский чиновник, причина заключается в отсутствии смысла «продолжать парад».

«Мы просто не видим смысла продолжать парад», — передаёт издание слова собеседника.

Минобороны России ранее анонсировало, что с 8 по 9 мая будет соблюдаться режим прекращения огня в связи с празднованием Дня Победы. Это решение было инициировано президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Владимир Зеленский сначала высказал угрозу нанесения удара по параду в Москве, но затем объявил о введении режима перемирия с полуночи 6 мая.

«Спектакль, но не смешной»: Экс-депутат Рады разнёс Зеленского за ложь о перемирии

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня. При этом режим тишины был введён Киевом в одностороннем порядке и не сопровождался согласованными договорённостями с российской стороной.

Наталья Демьянова
