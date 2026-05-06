«Не видим смысла»: Киев отказался от перемирия в честь Дня Победы
Kyiv Independent: Украина отказалась от предложенного перемирия на День Победы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures
Украина отказалась от предложенного перемирия, приуроченного к празднованию Дня Победы 9 мая. Как сообщил изданию Kyiv Independent анонимный высокопоставленный украинский чиновник, причина заключается в отсутствии смысла «продолжать парад».
«Мы просто не видим смысла продолжать парад», — передаёт издание слова собеседника.
Минобороны России ранее анонсировало, что с 8 по 9 мая будет соблюдаться режим прекращения огня в связи с празднованием Дня Победы. Это решение было инициировано президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Владимир Зеленский сначала высказал угрозу нанесения удара по параду в Москве, но затем объявил о введении режима перемирия с полуночи 6 мая.
Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня. При этом режим тишины был введён Киевом в одностороннем порядке и не сопровождался согласованными договорённостями с российской стороной.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.