День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 10:12

Зеленский заявил о нарушении РФ перемирия, о котором мы не договаривались

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В очередном витке удивительной логики глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия «не соблюла» перемирие. При этом перемирие это Киев объявил сам, в одностороннем порядке, без каких-либо договорённостей с российской стороной.

По его словам, украинская сторона фиксирует продолжение боевых действий, включая штурмовые операции, применение беспилотников и ракетные удары.

Примечательно, что Россия заранее и официально объявляла о перемирии на 8–9 мая в связи с Днём Победы. Киев объявил о перемирии с 6 мая.

Подобные заявления в очередной раз подчёркивают, насколько своеобразно на Украине трактуют понятия «договорённости» и «перемирие». Главное — успеть обвинить Россию, пока никто не начал разбираться в хронологии.

«Делает всё наперекор»: Режим тишины Зеленского назвали попыткой оскорбить Россию
«Делает всё наперекор»: Режим тишины Зеленского назвали попыткой оскорбить Россию

Ранее сообщалось, что угрозы со стороны Киева в отношении парада на 9 мая в Москве могут привести к тяжёлым последствиям. Речь идёт о пересечении «красной линии», после которой могут измениться подходы к ведению боевых действий.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar