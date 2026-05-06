В очередном витке удивительной логики глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия «не соблюла» перемирие. При этом перемирие это Киев объявил сам, в одностороннем порядке, без каких-либо договорённостей с российской стороной.

По его словам, украинская сторона фиксирует продолжение боевых действий, включая штурмовые операции, применение беспилотников и ракетные удары.

Примечательно, что Россия заранее и официально объявляла о перемирии на 8–9 мая в связи с Днём Победы. Киев объявил о перемирии с 6 мая.

Подобные заявления в очередной раз подчёркивают, насколько своеобразно на Украине трактуют понятия «договорённости» и «перемирие». Главное — успеть обвинить Россию, пока никто не начал разбираться в хронологии.

Ранее сообщалось, что угрозы со стороны Киева в отношении парада на 9 мая в Москве могут привести к тяжёлым последствиям. Речь идёт о пересечении «красной линии», после которой могут измениться подходы к ведению боевых действий.