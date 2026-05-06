«Русские не будут себя сдерживать»: Экс-офицер ЦРУ жёстко ответил на дерзость Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сделал жёсткое предупреждение в адрес Владимира Зеленского. Поводом стали недавние высказывания украинского лидера о возможной атаке на парад 9 Мая в Москве.

В эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса американец заявил, что реализация угроз киевского режима в адрес этого мероприятия приведет к катастрофическим последствиям для самого Зеленского. Джонсон подчеркнул, что подобные действия станут пересечением критической «красной линии», после которой российская сторона откажется от любых ограничений в методах ведения боевых действий.

«Он бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это. Тогда русские больше не будут себя сдерживать», — пояснил Джонсон, фактически призвав главу киевского режима воздержаться от подобных провокаций.

Напомним, на Украине с полуночи 6 мая вступил в силу режим тишины. По словам Владимира Зеленского, человеческая жизнь важнее любых «празднований», поэтому с 00:00 6 мая будет установлен «режим тишины». Однако экс-комик в очередной раз не сдержал слово. За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 53 беспилотника Вооружённых сил Украины над территорией России. Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Дарья Денисова
