Западные правительства и главарь киевского режима Владимир Зеленский испытали серьёзную тревогу после заявления Минобороны России об ударе по центу Киева в случае срыва перемирия на День Победы. Об этом сообщил кипрский обозреватель Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Христофору уверен, что именно это заставило западных кураторов склонить киевский режим к соблюдению объявленного Россией перемирия накануне Дня Победы. Журналист отметил, что угрозы Зеленского по адресу Москвы привлекли внимание российских военных.

«Оно, должно быть, напугало весь Запад. Зелёного Гоблина (Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru) тоже. Держу пари, что он от страха наложил в штаны, получив эту информацию от российских военных», — заявил обозреватель.

Он добавил, что, по его мнению, в Киеве началась паника, когда зашла речь о возможной эвакуации иностранных дипломатических миссий.

Напомним, на Украине с полуночи 6 мая вступил в силу режим тишины. По словам Владимира Зеленского, человеческая жизнь важнее любых «празднований», поэтому с 00:00 6 мая будет установлен «режим тишины». Однако экс-комик в очередной раз не сдержал слово. За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 53 беспилотника Вооружённых сил Украины над территорией России. Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.