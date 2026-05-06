День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 04:53

Христофору: Сигнал Минобороны РФ повлиял на решение Зеленского о перемирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Западные правительства и главарь киевского режима Владимир Зеленский испытали серьёзную тревогу после заявления Минобороны России об ударе по центу Киева в случае срыва перемирия на День Победы. Об этом сообщил кипрский обозреватель Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Христофору уверен, что именно это заставило западных кураторов склонить киевский режим к соблюдению объявленного Россией перемирия накануне Дня Победы. Журналист отметил, что угрозы Зеленского по адресу Москвы привлекли внимание российских военных.

«Оно, должно быть, напугало весь Запад. Зелёного Гоблина (Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru) тоже. Держу пари, что он от страха наложил в штаны, получив эту информацию от российских военных», — заявил обозреватель.

Он добавил, что, по его мнению, в Киеве началась паника, когда зашла речь о возможной эвакуации иностранных дипломатических миссий.

ВС РФ ударят по центру Киева в случае срыва перемирия, заявили в Минобороны
ВС РФ ударят по центру Киева в случае срыва перемирия, заявили в Минобороны

Напомним, на Украине с полуночи 6 мая вступил в силу режим тишины. По словам Владимира Зеленского, человеческая жизнь важнее любых «празднований», поэтому с 00:00 6 мая будет установлен «режим тишины». Однако экс-комик в очередной раз не сдержал слово. За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 53 беспилотника Вооружённых сил Украины над территорией России. Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar