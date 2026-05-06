Заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы нарушила перемирие, вызвало резкую реакцию бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В беседе с Life.ru он назвал происходящее «спектаклем», который киевский режим разыгрывает по заранее написанному сценарию. И предупредил: это не смешно — за этой игрой стоят реальные жертвы.

Зеленский сам ввёл перемирие, потом сам его нарушил, а теперь обвиняет нас в том, что мы нанесли ответные удары. Это спектакль, а спектакль обычно играется по сценарию, который пишется заранее. Но это не смешно. Олег Царёв Бывший депутат Верховной рады

Он напомнил, что за минувшую ночь в результате ударов ВСУ в Крыму погибло пять человек, а атакам подверглись и другие регионы России. Царёв отметил, что действия киевского режима направлены на создание ложного нарратива о виновности России и, возможно, на срыв празднования Дня Победы.

«Делается это для того, чтобы обвинить в этом Россию и, возможно, сорвать Парад Победы, который так важен для нашего президента. Это всё Зеленский делает, чтобы возложить вину на Россию», — резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня. При этом режим тишины был введён Киевом в одностороннем порядке и не сопровождался согласованными договорённостями с российской стороной.