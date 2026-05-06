В Госдуме и экспертном сообществе резко отреагировали на заявления Владимира Зеленского о перемирии. По мнению российских политиков, Киев изначально не собирался соблюдать режим прекращения огня, а использовал эту тему как элемент информационной кампании.

Как в беседе с Life.ru отметил депутат Государственной думы Андрей Картаполов, Зеленский вовсе не планировал никакое перемирие.

То, что Зеленский негодяй и террорист, мы давно знаем, поэтому любые его заявления, болтовня о перемирии — это обман. А наша задача — делать то, что мы делали раньше, выполнять указания Верховного главнокомандующего, и за кровь наших граждан они ответят. Андрей Картаполов Депутат

Военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что украинские власти во многом действуют под влиянием иностранных кураторов. По его словам, на Украине значительную роль играют руководители и командиры, представляющие интересы других государств.

Клинцевич считает, что заявления Киева о перемирии — это попытка показать политическую самостоятельность, но на практике такие слова не меняют ситуацию.

«В конечном итоге мы же понимаем, что все слова о перемирии — это спектакль. Я думаю, это заявление Зеленского в целом парадигма наших военных отношений с Коллективным Западом. Их не устраивает, что им до лампочки, мол, мир, люди и так далее», — отметил он.

Поэтому Зеленский заявил о перемирии на время праздников, а командиры наплевали. Я не верю, что будет приостановлен период боевых действий на праздники. Я уверен: нам предстоит потом, как сказал президент России Владимир Путин, отвечать, если это будет нарушаться. Франц Клинцевич Военный эксперт

Эксперт подчеркнул, что попытки России соблюдать договорённости не воспринимаются другой стороной всерьёз.

«Давно пора понять: наша попытка быть толерантными, политкорректными и соблюдать все договорённости никем не воспринимается и всерьёз не рассматривается с учётом того, что происходит», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы «не соблюла» перемирие. При этом речь шла о режиме прекращения огня, который Киев объявил самостоятельно, в одностороннем порядке, без договорённостей с российской стороной. Примечательно, что Россия заранее официально объявляла перемирие на 8–9 мая в связи с Днём Победы. Киев же заявил о собственном «режиме тишины» с 6 мая, после чего обвинил Москву в его нарушении. На этом фоне заявления украинской стороны расценили как попытку переложить ответственность и использовать тему перемирия в информационной кампании.