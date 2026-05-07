Трамп как гарант: Аналитик объяснил, почему Зеленский не рискнёт сорвать День Победы

Ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил тактику киевского режима в канун Дня Победы. По его словам, в повышенной интенсивности налётов есть элемент провокации, но есть и иная логика.

Киев понимает, что перемирие на День Победы — это инициатива президента США Дональда Трампа. Слишком портить отношения с действующим главой Белого дома Зеленский пока не решается. Поэтому компенсаторное решение: именно 9 мая будет относительная тишина, а до и сразу после — массовые атаки, передаёт kp.ru слова специалиста.

Плюс это элемент информационной войны. Украина, напомнил аналитик, — это государство-террорист. Их главное оружие — не дроны и ракеты, а страх. Именно его они и пытаются посеять массовыми ударами по гражданским объектам глубоко в тылу.