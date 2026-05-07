Трамп как гарант: Аналитик объяснил, почему Зеленский не рискнёт сорвать День Победы

Аналитик Пятибратов: Зеленский не рискнёт сорвать перемирие 9 Мая из-за Трампа
Ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил тактику киевского режима в канун Дня Победы. По его словам, в повышенной интенсивности налётов есть элемент провокации, но есть и иная логика.
Киев понимает, что перемирие на День Победы — это инициатива президента США Дональда Трампа. Слишком портить отношения с действующим главой Белого дома Зеленский пока не решается. Поэтому компенсаторное решение: именно 9 мая будет относительная тишина, а до и сразу после — массовые атаки, передаёт kp.ru слова специалиста.
Плюс это элемент информационной войны. Украина, напомнил аналитик, — это государство-террорист. Их главное оружие — не дроны и ракеты, а страх. Именно его они и пытаются посеять массовыми ударами по гражданским объектам глубоко в тылу.
Минобороны России ранее объявило, что 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы будет введён режим прекращения боевых действий. Данное решение инициировал президент Владимир Путин. В ответ Владимир Зеленский сначала пригрозил нанести удар по Красной площади, когда там будет проходить парад, однако позже заявил о введении перемирия с полуночи 6 мая. Но это не помешало ВСУ бросить в массированную атаку на регионы РФ 347 дронов за ночь.
