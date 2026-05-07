Зеленский забыл даты перемирия и пригрозил зеркально отвечать на удары ВС РФ
Украина намерена симметрично отвечать на российские удары, но Киев готов к перемирию с 8 мая, если Москва тоже будет его соблюдать. Об этом заявил у себя в соцсетях Владимир Зеленский.
Он пожаловался на атаки около 100 ударных дронов ВС РФ и действия Российской армии 7 мая, опустив сегодняшний налёт сотен беспилотников ВСУ на регионы России. Зеленский посетовал, что Москва якобы не намерена прекращать огонь.
«Всё это свидетельствует о том, что Россия не всерьёз рассматривает возможность прекратить огонь и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это краткосрочная тишина на Красной площади. Украина будет действовать справедливо – изо дня в день», — написал украинский политик.
Он утверждает, что Украина встанет на дипломатический путь урегулирования конфликта, если Россия продемонстрирует готовность поступить так же.
Минобороны России ранее объявило, что 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы будет введён режим прекращения боевых действий. Данное решение инициировал президент Владимир Путин. В ответ Владимир Зеленский сначала пригрозил нанести удар по Красной площади, когда там будет проходить парад, однако позже заявил о введении перемирия с полуночи 6 мая. Но это не помешало ВСУ бросить в массированную атаку на регионы РФ 347 дронов за ночь.
