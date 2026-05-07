В Кремле уточнили, когда будет действовать перемирие ко Дню Победы

Объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы будет действовать два дня — 8 и 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге представителя Кремля попросили уточнить сроки режима прекращения огня, объявленного к праздничным датам.

«Да, речь идет о 8 и 9 числе, о 8 и 9 мая», — сказал Песков.

Ранее Россия объявила перемирие на период празднования Дня Победы. В эти дни в стране проходят памятные и торжественные мероприятия, посвящённые окончанию Великой Отечественной войны. Заявление Пескова прозвучало на фоне сообщений об угрозах Киева устроить пролёт беспилотников над Москвой 9 мая. В России такие заявления расценивают как угрозу безопасности праздничных мероприятий.