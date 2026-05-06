Киев снова грозит сорвать 9 Мая: Теперь Подоляк размечтался о пролёте дронов над Красной площадью

Киев продолжает публично раскачивать тему возможной атаки беспилотников в День Победы. После заявлений Владимира Зеленского о дронах над парадом похожий сценарий допустил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В эфире YouTube-канала он заявил, что у ВСУ якобы нет планов наносить удары именно по Красной площади во время шествия. При этом Подоляк допустил, что украинские беспилотники могут пролететь над Москвой 9 мая и затем атаковать другие цели в России.

Фактически это уже не первое заявление украинских властей на тему возможной активности БПЛА в день парада Победы. Ранее Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване также говорил о сценарии с украинскими дронами над Москвой. В России такие заявления восприняли как прямую угрозу безопасности праздничных мероприятий. В Госдуме предупредили, что любая активность беспилотников над столицей 9 мая будет рассматриваться как угроза с однозначным ответом.

На этом фоне в СМИ также обсуждают возможные ответные меры по целям на Украине. В частности, звучали предположения о применении комплекса «Орешник», однако официальных подтверждений таких планов не приводилось.

День Победы остаётся одной из ключевых дат для России, поэтому любые заявления о возможных дронах над Москвой воспринимаются особенно остро. Теперь угрожающая риторика звучит уже не только от Зеленского, но и от представителей его офиса.