День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 11:09

Военэксперт спрогнозировал реакцию Запада на ответный удар РФ в случае провокации ВСУ 9 Мая

Эксперт Баранец: Запад может усилить подготовку к конфликту с РФ после 9 Мая

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минобороны России предупредило, что в случае попытки Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве последует массированный ракетный удар по центру Киева. Военный обозреватель Виктор Баранец в интервью «Царьграду» заявил, что основными целями станут центры принятия решений — МО, Генштаб, Верховная Рада и, предположительно, бункер Владимира Зеленского на Банковой.

По словам эксперта, характер удара будет адекватным масштабу провокации. Баранец уверен, что Зеленский перед ударом «смоется» в подземелье или даже во Львовскую область. Реакция Запада предсказуема: это будет вой в СМИ, обвинение России в варварстве и объявления о ещё более активной подготовке к войне.

«Запад безусловно при любом развитии ситуации займёт украинскую сторону. Будет вопить о российском варварстве. О том, что Россия стала покушаться на исторические, культурные, архитектурные ценности. Потому что там огромное количество строений находится под охраной ЮНЕСКО», — отметил Баранец.

«Наведается в гости»: Военэксперт назвал условие удара «Орешником» по Киеву в День Победы
«Наведается в гости»: Военэксперт назвал условие удара «Орешником» по Киеву в День Победы

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 8 и 9 мая вводится режим прекращения огня в честь Дня Победы. В ведомстве особо отметили: Вооружённые силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • День Победы
  • Владимир Зеленский
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar