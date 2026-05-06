Минобороны России предупредило, что в случае попытки Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве последует массированный ракетный удар по центру Киева. Военный обозреватель Виктор Баранец в интервью «Царьграду» заявил, что основными целями станут центры принятия решений — МО, Генштаб, Верховная Рада и, предположительно, бункер Владимира Зеленского на Банковой.

По словам эксперта, характер удара будет адекватным масштабу провокации. Баранец уверен, что Зеленский перед ударом «смоется» в подземелье или даже во Львовскую область. Реакция Запада предсказуема: это будет вой в СМИ, обвинение России в варварстве и объявления о ещё более активной подготовке к войне.

«Запад безусловно при любом развитии ситуации займёт украинскую сторону. Будет вопить о российском варварстве. О том, что Россия стала покушаться на исторические, культурные, архитектурные ценности. Потому что там огромное количество строений находится под охраной ЮНЕСКО», — отметил Баранец.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 8 и 9 мая вводится режим прекращения огня в честь Дня Победы. В ведомстве особо отметили: Вооружённые силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.