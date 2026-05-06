«Наведается в гости»: Военэксперт назвал условие удара «Орешником» по Киеву в День Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

На фоне заявлений Киева о перемирии атаки беспилотников не прекратились — география ударов только расширилась. Военный эксперт Виктор Баранец не исключил, что «Орешник» может «наведаться» в Киев, если Украина ударит по Москве в День Победы. Об этом он заявил «Царьграду».

По словам эксперта, перемирие Киеву не нужно, а Владимир Зеленский обязательно должен поступить не так, как предлагает президент РФ Владимир Путин.

«Ему это перемирие не нужно. Ему просто нужно сделать такой каверзный ход, что, мол, я вот всё равно поступлю не так, как Путин просит», — сказал Баранец.

Украина обладает дальнобойными БПЛА с реактивными двигателями (до 1,5–3 тыс. км). Баранец допускает применение «Орешника» только в случае удара украинских ракет или дронов по Москве в День Победы. Риск эскалации эксперт оценивает в 51% и не исключает провокации со стороны военных, а не только политиков.

Зеленский отверг перемирие в честь Дня Победы и заявил, что «праздников нет»
Ранее в Минобороны сообщили, что 8 и 9 мая объявляется режим прекращения огня в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве подчеркнули, что Вооружённые силы РФ предпримут все необходимые действия для обеспечения безопасности торжественных мероприятий.

