Слёзы в обмен на транши: В Госдуме объяснили, почему Киев сознательно подставляет свой народ под удар
Депутат Хамитов поддержал обращение Минобороны к жителям Киева
Обложка © ТАСС / Vadim Ghirda
Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал необходимым обращение Минобороны РФ к жителям Киева и сотрудникам иностранных дипмиссий. Так он прокомментировал Life.ru предупреждение ведомства о возможном ответном ударе в случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
По словам парламентария, глава киевского режима «постоянно находится где угодно, только не на своём рабочем месте». Хамитов считает, что в такой ситуации население Украины может оказаться под угрозой.
Складывается впечатление, что самому лидеру киевского режима не просто наплевать на свой народ, а он сознательно подставляет его под удар. Больше жертв среди мирного населения — больше поводов для демонстративного пускания слезы, больше денег и оружия можно будет клянчить у спонсоров. Подумаешь — погибнут люди! Зато он снова будет во всех новостях и на обложках журналов — с трагическим лицом и постоянно дёргающимся туловищем.
Депутат заявил, что Россия, в отличие от украинской стороны, ставит во главу угла безопасность мирных жителей. Он также назвал новое прекращение огня подтверждением такого подхода.
В Минобороны ранее предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических ведомств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. В ведомстве заявили, что при попытках украинской стороны реализовать преступные планы для срыва празднования Дня Победы ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
Ранее в Минобороны заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как отметили в ведомстве, ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Однако Владимир Зеленский назвал несерьёзной идею перемирия на время празднования Дня Победы. По его словам, остановка боевых действий на один день ради парада не выглядит серьёзной инициативой.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.