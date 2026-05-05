Массированный удар по центру Киева может поставить крест на существовании Украины как государства. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Олег Шаландин, только что вернувшийся из Донецка — прямо с линии боевого соприкосновения.

«Если будет нанесён удар, то это будет не просто болезненный, а тот, который прорвёт вообще существование дальнейшего государства Украина», — сказал офицер в беседе с «Царьградом».

По его словам, ВСУ уже несколько месяцев находятся в жёстких клещах. Российские войска не просто сдерживают противника — они его контролируют. Ресурса для наступления у украинской армии больше нет.

Командиры подразделений действуют по-разному: одни сдаются, других добивают до конца. Как только управление войсками будет потеряно, противник начнёт сдаваться пачками и целыми частями, прогнозирует подполковник. Тогда встанет вопрос о внешнем управлении территорией.

«Эскалация ни к чему не приведёт, кроме того, что военно-политическое руководство Украины прекратит существование. Наконец-то. Все ждём этого», — подчеркнул офицер.

Что касается «перемирия», объявленного Зеленским с 5 на 6 мая, Шаландин назвал инициативу пиар-ходом. Боевые действия не прекращались ни на минуту, а «мясные штурмы» ВСУ не приносят результата, но приближают финал, который для киевского режима уже не за горами.