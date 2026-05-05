Новости СВО 5 мая: Штурм Орехова и Константиновки, ВСУ теряют в ДНР технику, Зеленский идёт на перемирие, но грозит дронами Параду Победы

Армия России берёт в тиски важный для Украины город в Запорожской области, ВСУ потеряли технику НАТО в ДНР, Словакия бросила Украину без света — дайджест Life.ru. 4 мая, 21:07 Армия России отбила атаки в Сумской области и готовится к окружению Орехова. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 5 мая: бои у Кружка и Кондратовки

ВС РФ уничтожили в селе Кружок несколько операторов дронов. Населённый пункт находится на границе с Курской областью. По данным группировки «Север», в расчёты БПЛА 106-й бригады Территориальной обороны были набраны молодые люди, возраст которых не превышает 22 года.

В окрестностях сумского села Кондратовка продолжаются стрелковые бои. 425-й полк ВСУ попытался наступать у Миропольского, но успеха не имел.

В общей сложности на этом направлении ВСУ потеряли за сутки свыше 130 человек, а также бронемашину «Козак», гаубицу Д-30, миномёты, станцию РЭБ «Дамба», пикапы, грузовики, квадроцикл и БПЛА.

Запорожская область 5 мая: от Днепра до охвата города

Армия России развивает наступление в Запорожской области. Целью здесь является город Орехов. К нему продвигаются бойцы группировок «Восток» и «Днепр».

— Картина по Ореховскому направлению к началу мая складывается показательная. Командование 58-й армии перенесло акцент с продольного движения вдоль Днепра на охват Орехова — и одновременно группировка войск «Восток» вышла западнее Гуляйполя. Для ВСУ это означает постепенное удушение их тылов, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, до трассы Н-08, по которой идёт снабжение противника в Орехове, ВС РФ осталось около 8 километров. Это расстояние уже позволяет поражать цели с помощью БПЛА.

Расчёты БПЛА войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили танк Leopard и САУ CAESAR на Добропольском направлении. Видео © MAX / Минобороны России

ДНР 5 мая: ВС РФ создают котёл восточнее Константиновки

ВС РФ проводят операцию по освобождению Константиновки. 2 мая на позиции ВСУ вблизи этого города приехал главком Александр Сырский. Он заявил об активизации российских войск. Сейчас подразделения Армии России продвигаются вдоль реки Казённый Торец, сообщил военкор Павел Кукушкин. Также есть успехи на флангах.

— С запада есть продвижение на линии Долгая Балка – Русин Яр и продолжается заход в город наших штурмовых групп из освобождённых ранее сёл Бересток и Ильиновка. С востока идёт давление со стороны освобождённой ранее Новодмитровки, создаётся угроза окружения сил ВСУ в кармане восточнее Константиновки, где они пытаются цепляться за юго-западные окраины Часова Яра, — отметил Кукушкин.

Бойцы группировки «Центр» уничтожили в ДНР немецкий танк Leopard и французскую колёсную САУ CAESAR. Поразить технику удалось операторам БПЛА.

Карта СВО на 5 мая 2026 года

Карта СВО на 5 мая 2026 года. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются в Кривой Луке и в районе Рай-Александровки. Фото © Telegram / divgen

Словакия: никаких денег и света для Украины

В ходе визита в Ереван премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили сотрудничество Братиславы и Киева. Уже после диалога Фицо сообщил, что он получил приглашение посетить украинскую столицу, но делать этого не будет, так как не собирается «делать дешёвые жесты».

— Далее остаётся в силе, что Словакия не будет поддерживать никакие военные кредиты для Украины, — проинформировал Фицо.

Кроме того, Словакия отказывается возобновлять аварийные поставки электричества на Украину.

— В данный момент я не вижу никаких причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии, — отметил премьер-министр Словакии.

КДНР готовит военных на Украину

Глава КНДР Ким Чен Ын, выступая на XI съезде Социалистической патриотической лиги молодёжи, сообщил, что корейским мужчинам нужно готовиться к участию в вооружённом конфликте на Украине.

— Молодые люди должны стать бомбами и пламенем, чтобы решительно защитить честь нашей страны на полях сражений на Украине, — говорится в письме председателя Государственного совета КНДР.

Речь идёт именно о территории Украины. Пхеньян признаёт новые границы России, сформированные после присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Военнослужащие из Северной Кореи уже принимали участие в боях против украинских войск. Случилось это при освобождении Курской области. Военные из КНДР проявили себя как смелые и отважные воины. Специалисты из КНДР также участвовали в разминировании местности.

Зеленский: дроны на Параде Победы, но перемирие с 6 мая

Глава киевского режима Владимир Зеленский принял идею перемирия в период празднования Дня Победы в России. На Украине убеждены, что целью Москвы является проведение парада на Красной площади в спокойной обстановке.

— Украинские дроны могут также пролететь на этом параде, — грозил Москве Зеленский.

В Министерстве обороны Российской Федерации предупредили, что если киевские власти попытаются сорвать грядущие празднования, то ответ не заставит себя долго ждать. При этом российские орудия в соответствии с указом президента России Владимира Путина перестанут стрелять 8 и 9 мая.

— В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооружённые силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева <...> Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город, — говорится в заявлении МО РФ.

Стоит напомнить, что в прошлом году речи Зеленского были аналогичны и Парад Победы состоялся. В 2025-м Украина отказалась прекратить огонь во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на грозные заявления, Владимир Зеленский после предупреждения о возможном ударе по Киеву, согласился на перемирие. Согласно его указу, украинские войска остановят боевые действия с 6 мая.

Сейчас в ситуацию с краткосрочным прекращением огня на 9 Мая вклинивается Польша. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал идею перемирия абсурдной.

— Пока что сигнал из Москвы был об однодневном перемирии только для того, чтобы в Москве мог состояться парад. Это абсурд. Я ни в коем случае не буду убеждать Зеленского соглашаться на такие предложения, — заявил Туск.

Авторы Даниил Черных