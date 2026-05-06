День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 13:13

В ГД заявили о готовности «Орешника» ударить по Киеву в случае провокации 9 Мая

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что Министерство обороны России полностью подготовилось к возможным провокациям Украины в День Победы. Об этом он рассказал в беседе с «Царьградом».

«Чётко написано, что будет сделано в случае чего. Мы не можем себе позволить огорчить себя в наш самый великий праздник. Поэтому чётко было сказано, что будет. И самое главное — это не слова», — подчеркнул парламентарий.

Он также допустил, что российский «Орешник» находится в готовности к немедленному применению в случае обострения ситуации, назвав это нормальной практикой. Депутат напомнил, что верховным главнокомандующим Украины является Владимир Зеленский, и в связи с этим можно ожидать самого худшего.

«Человек, который употребляет наркотики — он неадекватный. Поэтому здесь всё может быть», — резюмировал Гурулёв.

«Наведается в гости»: Военэксперт назвал условие удара «Орешником» по Киеву в День Победы
«Наведается в гости»: Военэксперт назвал условие удара «Орешником» по Киеву в День Победы

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 8 и 9 мая объявляется режим прекращения огня в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве подчеркнули, что Вооружённые силы РФ предпримут все необходимые действия для обеспечения безопасности торжественных мероприятий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • «Орешник» (ракета)
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar