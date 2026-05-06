Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что Министерство обороны России полностью подготовилось к возможным провокациям Украины в День Победы. Об этом он рассказал в беседе с «Царьградом».

«Чётко написано, что будет сделано в случае чего. Мы не можем себе позволить огорчить себя в наш самый великий праздник. Поэтому чётко было сказано, что будет. И самое главное — это не слова», — подчеркнул парламентарий.

Он также допустил, что российский «Орешник» находится в готовности к немедленному применению в случае обострения ситуации, назвав это нормальной практикой. Депутат напомнил, что верховным главнокомандующим Украины является Владимир Зеленский, и в связи с этим можно ожидать самого худшего.

«Человек, который употребляет наркотики — он неадекватный. Поэтому здесь всё может быть», — резюмировал Гурулёв.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 8 и 9 мая объявляется режим прекращения огня в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве подчеркнули, что Вооружённые силы РФ предпримут все необходимые действия для обеспечения безопасности торжественных мероприятий.