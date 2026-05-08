Минобороны России сообщило о массовых нарушениях перемирия со стороны ВСУ, несмотря на объявленный режим прекращения огня. С 00:00 мск 8 мая российские войска полностью прекратили боевые действия в соответствии с гуманитарными соображениями и указанием Верховного Главнокомандующего.

Однако, как заявляют в Минобороны, украинские вооружённые формирования не прекратили обстрелы и продолжили атаковать российские позиции с использованием артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

«С момента объявления перемирия ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск, используя артиллерийские орудия, РСЗО, миномёты и танки. Помимо этого, зафиксировано 887 атак с использованием БПЛА, включая 394 удара FPV-дронами, 107 ударов октокоптерами, 171 — самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА», — сообщается в заявлении Минобороны.

Всего в зоне проведения специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Это подтверждает продолжение агрессивных действий против российской территории и подтверждает характер террористических действий киевского режима.

В ответ на нарушения перемирия российские Вооружённые Силы нанесли зеркальные удары по огневым позициям ВСУ. Были поражены артиллерийские позиции, РСЗО, миномёты, а также пункты управления и места запуска БПЛА.

Кроме того, с 00:00 мск 8 мая российские подразделения ПВО за пределами зоны СВО сбили 396 воздушных средств нападения, включая 390 БПЛА и 6 управляемых ракет «Нептун».

Минобороны РФ подчеркнуло, что продолжение таких нарушений со стороны ВСУ подтверждает террористическую сущность действий Киева и его военно-политического руководства.

Ночь на 8 мая стала одной из самых рекордных по интенсивности атак БПЛА ВСУ — в период с 00:00 до 07:00 дежурные средства ПВО сбили 264 украинских дронов.