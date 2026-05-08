ВСУ в перемирие атаковали филиал «Аэронавигации Юга России» — 13 аэропортов закрыты

Минтранс России сообщил, что работа регионального центра управления воздушным движением в Ростове-на-Дону была временно скорректирована после попадания украинского БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России».

«Попадание украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования», — говорится в сообщении.

Из-за инцидента были внесены изменения в технологии управления воздушным движением на Юге России. Ведутся совместные усилия Минтранса, Росавиации и авиакомпаний для корректировки расписания.

Временно приостановлена работа 13 аэропортов в следующих городах: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Следующая информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00 по московскому времени.

Ночь на 8 мая стала одной из самых рекордных по интенсивности атак беспилотников ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, в период с 00:00 до 07:00 дежурные средства ПВО сбили 264 украинских дронов. При этом с полуночи 8 мая началось объявленное Россией перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Оно продлится до 10 мая.