Ребёнок ранен при падении обломков БПЛА на дом в Ельце

В Липецкой области при падении обломков беспилотного летательного аппарата пострадал 9-летний ребёнок. Инцидент произошёл ночью в Ельце, когда силы ПВО уничтожили БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Сегодня ночью над Ельцом силами ПВО был уничтожен беспилотник. К сожалению, при падении обломков был повреждён частный дом. Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребёнок. Мальчику 9 лет. Угрозы жизни нет», — информирует глава региона.

Ребёнку была оперативно оказана помощь. Госпитализация ему не потребовалась, лечение он продолжит амбулаторно. На месте происшествия работают оперативные службы. Поручил главе города и профильным службам помочь жителям с восстановлением повреждений и проверить, нужна ли дополнительная поддержка.

Ночь на 8 мая стала одной из самых рекордных по интенсивности атак беспилотников ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, в период с 00:00 до 07:00 дежурные средства ПВО сбили 264 украинских дронов.