БПЛА совершили налёт на промышленные площадки в Пермском крае
Обложка © ChatGPT / Life.ru
В Пермском крае был совершён налёт беспилотных летательных аппаратов на промышленные площадки. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«На промышленные площадки Пермского края совершен прилёт вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте», — рассказал он в своём сообщении.
В ответ на угрозу была проведена эвакуация сотрудников. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности», а также работает оперативный штаб. Губернатор призвал население соблюдать осторожность и при активации локальных систем оповещения направляться в укрытия.
Напомним, этой ночью началось объявленное Россией перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В Минобороны РФ предупредили украинскую сторону, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ ударят по центру Киева.
