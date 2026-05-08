БПЛА совершили налёт на промышленные площадки в Пермском крае

В Пермском крае был совершён налёт беспилотных летательных аппаратов на промышленные площадки. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«На промышленные площадки Пермского края совершен прилёт вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте», — рассказал он в своём сообщении.

В ответ на угрозу была проведена эвакуация сотрудников. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности», а также работает оперативный штаб. Губернатор призвал население соблюдать осторожность и при активации локальных систем оповещения направляться в укрытия.