Киев перед перемирием устроил одну из самых масштабных атак на Москву за год

Атака украинских беспилотников на Москву, проведённая Киевом за минувшие сутки, стала одной из крупнейших с начала года — столичные силы ПВО сбили 7 мая 61 вражеский дрон.



Предыдущий «рекорд» по массовости был зафиксирован 14 марта: тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 65 БПЛА. На следующий день, 15 марта, система противовоздушной обороны сбила на подлёте к Москве 54 беспилотника. Ещё 42 дрона ликвидировали в промежутке с 2:00 до 11:00 16 марта.