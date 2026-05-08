Киев перед перемирием устроил одну из самых масштабных атак на Москву за год
© Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures
Атака украинских беспилотников на Москву, проведённая Киевом за минувшие сутки, стала одной из крупнейших с начала года — столичные силы ПВО сбили 7 мая 61 вражеский дрон.
Предыдущий «рекорд» по массовости был зафиксирован 14 марта: тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 65 БПЛА. На следующий день, 15 марта, система противовоздушной обороны сбила на подлёте к Москве 54 беспилотника. Ещё 42 дрона ликвидировали в промежутке с 2:00 до 11:00 16 марта.
Сегодня рано утром Life.ru рассказывал, что с начала суток системы противовоздушной обороны уничтожили уже 25 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы. А в период с 00:00 до 07:00 дежурные средства ПВО сбили 264 украинских дронов над регионами РФ. ВСУ во время действия перемирия атаковали филиал «Аэронавигация Юга России», в настоящее время 13 аэропортов закрыты.
