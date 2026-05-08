День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 18:54

Ушаков: Путин согласен на перемирие на Украине, предложенное Трампом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа о врменном перемирии между Россией и Украиной на период 9-11 мая. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Договорённость достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией США. Американские представители, в свою очередь, находились на связи с Киевом.

«Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику», — добавил Ушаков.

Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине с каждым днём всё ближе
Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине с каждым днём всё ближе

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договорённости о временном перемирии между Россией и Украиной. Оно будет действовать 9, 10 и 11 мая. По его словам, соглашение включает прекращение боевых действий и обмен военнопленными.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar