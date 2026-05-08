Ушаков: Путин согласен на перемирие на Украине, предложенное Трампом

Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа о врменном перемирии между Россией и Украиной на период 9-11 мая. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Договорённость достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией США. Американские представители, в свою очередь, находились на связи с Киевом.

«Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику», — добавил Ушаков.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договорённости о временном перемирии между Россией и Украиной. Оно будет действовать 9, 10 и 11 мая. По его словам, соглашение включает прекращение боевых действий и обмен военнопленными.