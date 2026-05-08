Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине с каждым днём всё ближе

Президент США Дональд Трамп убеждён, что окончательное урегулирование конфликта на Украине с каждым днём становится всё ближе. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social. По словам американского лидера, переговоры об окончании этого крупного противостояния продолжаются.

Он также заявил, что стороны договорились о проведении обмена военнопленными — по тысяче человек с каждой стороны. Политик выразил надежду, что стороны придут к долгожданному перемирию.

«Будем надеяться, что речь идёт о начале конца очень долгой, смертоносной и ожесточённой войны», — отметил глава Белого дома.

Накануне Дня Победы Владимир Путин рассказал членам Совбеза о содержании недавнего разговора с Дональдом Трампом. Российский лидер сообщил, что диалог шёл о совместной борьбе СССР и США против гитлеризма. Путин добавил, что Москва тщательно следит за тем, чтобы подвиг красноармейцев не забывали.