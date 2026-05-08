День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 18:36

Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине с каждым днём всё ближе

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп убеждён, что окончательное урегулирование конфликта на Украине с каждым днём становится всё ближе. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social. По словам американского лидера, переговоры об окончании этого крупного противостояния продолжаются.

Он также заявил, что стороны договорились о проведении обмена военнопленными — по тысяче человек с каждой стороны. Политик выразил надежду, что стороны придут к долгожданному перемирию.

«Будем надеяться, что речь идёт о начале конца очень долгой, смертоносной и ожесточённой войны», — отметил глава Белого дома.

«Триумф Америки над тиранией в Европе»: Трамп учредил в США новый праздник, и он что-то напоминает
«Триумф Америки над тиранией в Европе»: Трамп учредил в США новый праздник, и он что-то напоминает

Накануне Дня Победы Владимир Путин рассказал членам Совбеза о содержании недавнего разговора с Дональдом Трампом. Российский лидер сообщил, что диалог шёл о совместной борьбе СССР и США против гитлеризма. Путин добавил, что Москва тщательно следит за тем, чтобы подвиг красноармейцев не забывали.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Переговоры по Украине
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar