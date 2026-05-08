«Триумф Америки над тиранией в Европе»: Трамп учредил в США новый праздник, и он что-то напоминает

Президент США Дональд Трамп заявил об учреждении 8 мая 2026 года Днём празднования победы США во Второй мировой войне. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«В День Победы во Второй мировой войне мы отмечаем монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе…», — говорится в документе.

В тексте подчёркивается, что разгром нацистской Германии в 1945 году стал, по мнению американской стороны, ключевым моментом в истории мировой свободы. Отдельно в заявлении говорится о роли вооружённых сил США и союзников в достижении победы над нацизмом.

Трамп отметил, что 8 мая 1945 года стало датой, когда «железная хватка нацистской Германии рухнула», а новость о победе распространилась по миру. Также в документе подчёркнуты человеческие потери США во Второй мировой войне — более 250 тысяч погибших американских военнослужащих. По словам Трампа, новая памятная дата призвана закрепить значение этой победы для истории Соединённых Штатов.

Ранее Трамп подписал прокламацию, приуроченную к годовщине разгрома нацистской Германии. В документе он отметил роль союзников США, при этом не упомянув вклад Советского Союза в победу. В тексте заявления подчёркивается значение американских вооружённых сил в достижении победы во Второй мировой войне.