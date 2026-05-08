Трамп в речи ко Дню Победы не упомянул вклад СССР

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии. В документе он упомянул роль «союзников США», но не обозначил вклад Советского Союза.

«Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников», — говорится в тексте.

Американский лидер также заявил, что США хранят это наследие. По его словам, страна сохраняет якобы превосходство своих вооружённых сил для защиты суверенитета и противостояния любым угрозам.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял официальное приглашение на парад Победы 9 мая американскому лидеру Дональду Трампу. Представитель Кремля озвучил эту позицию в ответ на вопрос журналистов. Журналисты уточняли — ждут ли в Москве заокеанского гостя на праздничных мероприятиях. Окончательного ответа о визите пока не дали.