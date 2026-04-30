Ждать ли Трампа в Москве? Песков дал ответ о приглашении на Парад Победы
Президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге Дональду Трампу официальное приглашение посетить парад Победы 9 мая. Эту информацию озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отвечая на запрос журналистов ТАСС, пресс-секретарь главы государства был краток. На прямой вопрос, ожидают ли в Москве заокеанского гостя на торжественных мероприятиях, он ответил отрицательно: «Нет».
Накануне состоялся телефонный разговор между двумя лидерами. Стороны обсудили текущую повестку, однако тема визита президента США в российскую столицу в рамках празднований не затрагивалась.
Таким образом, возможность приезда политика на майское мероприятие официально исключена. Вопрос о планах на День Победы в контексте взаимодействия с Вашингтоном снят с повестки дня.
Разговор между лидерами состоялся накануне. Так, помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре дали «схожие оценки» Владимиру Зеленскому. Оба лидера считают, что украинское руководство при поддержке Европы ведёт линию на затягивание конфликта. Также Путин в разговоре с Трампом поздравил его супругу Меланию с прошедшим днём рождения, ей исполнилось 56 лет.
