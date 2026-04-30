Ждать ли Трампа в Москве? Песков дал ответ о приглашении на Парад Победы

Президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге Дональду Трампу официальное приглашение посетить парад Победы 9 мая. Эту информацию озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на запрос журналистов ТАСС, пресс-секретарь главы государства был краток. На прямой вопрос, ожидают ли в Москве заокеанского гостя на торжественных мероприятиях, он ответил отрицательно: «Нет».

Накануне состоялся телефонный разговор между двумя лидерами. Стороны обсудили текущую повестку, однако тема визита президента США в российскую столицу в рамках празднований не затрагивалась.

Таким образом, возможность приезда политика на майское мероприятие официально исключена. Вопрос о планах на День Победы в контексте взаимодействия с Вашингтоном снят с повестки дня.