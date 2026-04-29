Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 17:56

Путин во время разговора с Трампом поздравил его жену с прошедшим днём рождения

Обложка © ТАСС / Zuma / Michael Klimentyev

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом передал поздравления его супруге Мелание с прошедшим днём рождения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мелание Трамп были переданы поздравления и отмечен её вклад, усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», — сказал Ушаков.

Супруга американского президента отметила день рождения 26 апреля. Ей исполнилось 56 лет.

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на День Победы

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался полтора часа. В начале беседы Путин выразил соболезнования и решительно осудил покушение на американского президента, отметив, что инцидент произошёл накануне дня рождения Мелании Трамп.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Россия
  • Путин
  • Юрий Ушаков
  • Мелания Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar