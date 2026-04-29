Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора продемонстрировали единую точку зрения на политику киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Оба лидера полагают, что украинское руководство способствует затягиванию конфликта, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали по сути схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта», — отметил Ушаков.