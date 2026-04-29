Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 апреля, 17:31

Трамп заявил Путину о близости сделки по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной близости договорённостей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка», — рассказали в Кремле.

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на День Победы
Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на День Победы

Заявление прозвучало по итогам телефонного разговора лидеров России и США. Во время беседы Владимир Путин осудил покушение на лидера Соединённых Штатов. Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

Полина Никифорова
