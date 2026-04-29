Трамп заявил Путину о близости сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной близости договорённостей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка», — рассказали в Кремле.

Заявление прозвучало по итогам телефонного разговора лидеров России и США. Во время беседы Владимир Путин осудил покушение на лидера Соединённых Штатов. Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг Ирана.