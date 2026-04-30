Часы перемирия на 9 Мая пока не определены: В Кремле раскрыли, за кем последнее слово

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков внес ясность в вопрос возможного перемирия на 9 Мая. В Кремле подтвердили, что дискуссия касается именно Дня Победы, однако детали этой инициативы еще не проработаны.

Представитель Кремля уточнил, что окончательное решение остается за верховным главнокомандующим. Именно Владимир Путин определит точное время начала и завершения режима прекращения огня.

На данный момент по конкретным временным рамкам никаких официальных постановлений не принималось. Позиция Москвы остается гибкой и зависит от текущей обстановки на линии фронта.

Таким образом, пока обсуждается лишь принципиальная возможность такой паузы в боевых действиях. Вопрос «часов», когда инициатива может вступить в силу, остается открытым до соответствующего приказа руководителя страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о готовности России объявить перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы. В ответ Трамп поддержал идею перемирия и выразил мнение, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине уже находится на близком этапе.