8 мая, 17:36

Путин в разговоре с Трампом обсуждал общую Победу во Второй мировой войне

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что в недавнем телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом они обсуждали тему совместной борьбы СССР и США против нацизма во Второй мировой войне. Об этом российских лидер рассказал на оперативном совещании с Советом безопасности накануне 9 Мая.

«Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что Москва пристально следит за сохранением памяти о подвиге советского солдата. Этот вопрос обсуждается не только с западными странами, но и с партнёрами, включая Китай и Индию. Отдельно российский лидер указал, что Москва продолжает работу над приданием Дню Победы международного статуса. По словам президента, подобные инициативы направлены на сохранение исторического наследия и памяти о событиях Второй мировой войны.

Путин поздравил иностранных граждан и лидеров с 81-й годовщиной Победы
Ранее Трамп подписал прокламацию, приуроченную к годовщине разгрома нацистской Германии. В документе подчёркивается роль союзников США, однако вклад Советского Союза напрямую не упоминается.

Милена Скрипальщикова
