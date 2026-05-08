Путин поздравил иностранных граждан и лидеров с 81-й годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам иностранных государств в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Российский лидер обратился к главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Абхазии, Южной Осетии, а также к народам Грузии и Молдавии.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о графике Владимира Путина на праздничные дни. Вечером 8 мая российский лидер проведёт ужин с главой Белоруссии Александром Лукашенко, а утром 9 мая проведёт официальную церемонию приветствия иностранных гостей, после чего у них запланирован ряд встреч.