День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 12:49

Стал известен график Путина на 9 Мая

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Стал известен график президента России Владимира Путина на 9 Мая. О нём рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков специальному корреспонденту Life.ru из Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Вечером 8 мая Путин встретится за ужином с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Утром 9 мая состоится официальная церемония приветствия иностранных гостей, после чего российский лидер проводит их на Красную площадь. Затем пройдёт традиционный приём в Кремле и ряд двусторонних встреч, включая переговоры с Робертом Фицо.

Меры безопасности Путина усилены из-за угроз Киева на 9 Мая
Меры безопасности Путина усилены из-за угроз Киева на 9 Мая

Ранее подготовку Владимира Путина ко встрече с иностранными гостями, которые прибудут в Москву на 9 Мая, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После Парада Победы российский лидер проведёт с ними ряд двусторонних встреч.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • День Победы
  • Юрий Ушаков
  • Только на LIFE
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar