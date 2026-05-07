Стал известен график Путина на 9 Мая

Стал известен график президента России Владимира Путина на 9 Мая. О нём рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков специальному корреспонденту Life.ru из Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Вечером 8 мая Путин встретится за ужином с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Утром 9 мая состоится официальная церемония приветствия иностранных гостей, после чего российский лидер проводит их на Красную площадь. Затем пройдёт традиционный приём в Кремле и ряд двусторонних встреч, включая переговоры с Робертом Фицо.

Ранее подготовку Владимира Путина ко встрече с иностранными гостями, которые прибудут в Москву на 9 Мая, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После Парада Победы российский лидер проведёт с ними ряд двусторонних встреч.