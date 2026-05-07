Песков: Путин готовится к встречам с зарубежными гостями 9 Мая

Президент России Владимир Путин готовится к контактам с зарубежными гостями, запланированным на 9 мая. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, президент готовится к предстоящим контактам 9 Мая. Вы знаете, что будут зарубежные гости на праздновании 9 Мая, которые приедут в Москву», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что с прибывшими иностранными гостями будет проведён ряд двусторонних встреч.

Напомним, Владимир Путин планирует присутствовать на торжественной церемонии, однако задержаться на празднике он не сможет. На вторую половину дня у президента намечены двусторонние переговоры. В числе лидеров, которые уже подтвердили своё участие, — премьер-министр Словакии Роберт Фицо и белорусский президент Александр Лукашенко.