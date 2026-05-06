Сербский президент Александр Вучич подготовил для российского коллеги Владимира Путина поздравительную депешу по случаю грядущего Дня Победы. О таком дипломатическом шаге глава государства рассказал в своём личном блоге в сети по завершении беседы с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, который и выступил в роли связного.

«Я передал послу письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором поздравил его с Днём Победы, одной из самых светлых дат в истории человечества, с посланием о том, что 9 Мая остаётся вечным символом непокорности и героизма наших народов», — сказал он.

Сербский лидер также дал понять, что его страна пресечёт любые попытки фальсифицировать прошлое, а святая обязанность ныне живущих — беречь память о каждом, кто пал, сражаясь за правду. Помимо этого, Вучич заверил, что в Сербии никогда не забудут колоссальный и ключевой вклад Красной армии в освобождение как их родины, так и всей Европы.

А ранее сообщалось, что президент Сербии провёл телефонный разговор с Путиным, в ходе которого был обсуждён широкий круг вопросов. По итогам беседы достигнута договорённость о пролонгации контракта на поставки российского газа сроком на три месяца.