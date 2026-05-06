Президент Сербии Александр Вучич высказался о санкциях против России в эфире телеканала Informer TV. Он заявил, что поддержка ограничительных мер стала бы предательством души сербского народа.

Вучич отметил, что введение санкций против России сделало бы его самым демократическим президентом для Запада. Однако такой шаг, по его словам, означал бы предательство народа. Он подчеркнул, что на протяжении 4,5 лет боролся за душу сербского народа. За это время Сербия потеряла много денег и упустила множество возможностей.

«Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа. А так я показал, что был в состоянии 4,5 года бороться за душу своего народа. Мы потеряли много денег, упустили много возможностей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что новые санкции Великобритании против России не повлияют на ход специальной военной операции. В дипмиссии назвали очередные ограничительные меры Лондона нелегитимными и враждебными. Там также раскритиковали британскую поддержку Киева, отметив, что за такую помощь расплачивается население Украины. В посольстве считают, что простые жители страны не способны откупиться от силовиков и попадают в результате насильственной мобилизации в зону боевых действий.