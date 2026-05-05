Новые санкции Британии не повлияют на ход СВО, заверили в посольстве России

Новые санкции Великобритании против России не повлияют на ход специальной военной операции. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА «Новости». В дипмиссии назвали очередные ограничительные меры Лондона нелегитимными и враждебными.

«Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию, и тем более на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей», — заявили в посольстве.

В российской дипмиссии также раскритиковали британскую поддержку Киева. Там считают, что за такую помощь расплачивается население Украины.

«В отличие от тех, кто присосался к кровавым грантам и кредитам, простые жители страны не способны откупиться от силовиков-людоловов и попадают в результате насильственной мобилизации в кровавую мясорубку ВСУ. Именно они и являются настоящим »пушечным мясом», — заявили в дипмиссии.

Напомним, ранее Великобритания ввела очередной пакет ограничений против России. В санкционные списки включили 10 физических лиц и 8 организаций. В частности, под ограничения попали сотрудники программы «Алабуга Старт». Также санкции затронули ряд компаний и граждан России, Белоруссии и Франции. Связанные с «Алабуга Старт» меры коснулись шести человек и одной организации. Отдельно Лондон ввёл ограничения ещё против 12 лиц и пяти организаций.