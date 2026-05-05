5 мая, 15:43

«Санкции? Нет, спасибо»: Как Абэ в 2014 году проигнорировал просьбу Обамы надавить на Россию

Синдзо Абэ. Обложка © ТАСС / KIYOSHI OTA / POOL

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отклонил просьбу президента США Барака Обамы о введении санкций против России в 2014 году в связи с ситуацией в Крыму. Об этом журналистам рассказал прибывший в Москву японский депутат Мунэо Судзуки.

По словам Судзуки, Абэ отказался, поскольку Япония стремится к заключению мирного договора с Россией и решению вопроса «северных территорий», и не желает руководствоваться «придуманными Америкой ценностями». Он подчеркнул, что Абэ, ориентируясь на будущее развитие российско-японских отношений, ответил Обаме отказом.

Ранее Судзуки раскрыл содержание секретного послания России от премьера Японии. Визит депутата в Москву продлится с 3 по 5 мая.

Наталья Демьянова
