Японский депутат сравнил Россию с ёкодзуной и призвал Киев «знать пределы»

Глава комитета верхней палаты японского парламента по международным вопросам Мунэо Судзуки сравнил Россию с ёкодзуной — самым сильным борцом в японском национальном виде спорта сумо. Он высказал мнение, что Украине следует принимать во внимание реальное соотношение сил в текущем конфликте.

«Если Россия — это ёкодзуна, то что тогда Украина? Если сравнивать, разве соотношение сил не значительно слабее? В Японии есть выражение »не знать своих пределов«, но, на мой взгляд, самое разумное — действовать в соответствии со своими возможностями», — сказал парламентарий он на встрече с журналистами.