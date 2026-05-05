Японский депутат сравнил Россию с ёкодзуной и призвал Киев «знать пределы»
Обложка © japantimes.co.jp
Глава комитета верхней палаты японского парламента по международным вопросам Мунэо Судзуки сравнил Россию с ёкодзуной — самым сильным борцом в японском национальном виде спорта сумо. Он высказал мнение, что Украине следует принимать во внимание реальное соотношение сил в текущем конфликте.
«Если Россия — это ёкодзуна, то что тогда Украина? Если сравнивать, разве соотношение сил не значительно слабее? В Японии есть выражение »не знать своих пределов«, но, на мой взгляд, самое разумное — действовать в соответствии со своими возможностями», — сказал парламентарий он на встрече с журналистами.
Ранее Судзуки раскрыл содержание секретного послания России от премьера Японии. Визит депутата в Москву продлится с 3 по 5 мая.
