Простой русский сумоист Владимир Чайка — о том, почему дохё покоряется и нашим

Для большинства россиян сумо до сих пор остаётся чем-то далёким и почти декоративным: Япония, ритуалы, соль, маваси, огромные тела и схватки, которые заканчиваются за секунды. Но за этим внешним образом скрывается один из самых жёстких, техничных и честных видов спорта, где любая ошибка стоит поражения, а массивность тела ничего не значит без пластики, реакции и хладнокровия.

Быть может, именно поэтому история Владимира Чайки цепляет сильнее обычной спортивной биографии. Русский спортсмен, для которого сумо — не диковина из телевизора, а дело жизни, годами доказывает: в виде спорта, который принято считать “не нашим”, Россия давно умеет не просто участвовать, а побеждать. В разговоре с Life.ru Чайка рассказал, почему сумо — это не про лишний вес, как спокойствие превращается во взрыв и чем борцовская школа помогла ему на съёмках шоу «Титаны».

Русский на дохё — уже не экзотика

Если смотреть на сумо в России как на редкую диковинку, цифры этому прямо противоречат. По данным Минспорта, в стране сумо развивается в 54 субъектах, а по состоянию на 2023 года в системе вида спорта числились 1997 спортсменов и 307 тренеров и специалистов. У федерации есть официальный календарь всероссийских стартов на 2026 год: от первенств России и Кубка России до учебно-тренировочных сборов и международных выездов.

Не менее 2 тысяч спортсменов в России выбрали делом всей жизни сумо. Фото © Федерация сумо России / vk.com

Тем не менее, у сумо в России всё ещё есть репутация странного, нишевого спорта, который будто бы не укладывается в нашу спортивную традицию. Но сам Чайка смотрит на это иначе: российская школа давно перестала быть второстепенной и сейчас уверенно чувствует себя на международном уровне.

По его словам, принципиальной пропасти между школами нет, хотя особенности заметны. Российские сумоисты, как правило, берут силой и взрывом, японские — пластикой и филигранной техникой.

Видимо, в этом обмене и рождается прогресс: все перенимают лучшее друг у друга. Мы пришли в спорт, который исторически ассоциируется с другой культурой, но не стали его копией. Мы встроили в него свой характер: мощь, напор, умение терпеть давление и включаться в решающий момент.

Сумо — это не вес, а взрывная система

Одна из главных иллюзий вокруг сумо — что это спорт про массу, а не про качество тела. Чайка этот миф разбивает спокойно и без позы. За внешней тяжестью, говорит он, скрывается “эластичность, упругость и взрывная сила”, а под массивностью — “очень жёсткий мышечный корсет и мощный пресс”.

В этом и есть парадокс сумо, который плохо понимает зритель со стороны. Человек может весить далеко за сто килограммов, но при этом садиться на шпагат, держать идеальный баланс, резко менять направление движения и за доли секунды считывать слабость соперника. Здесь невозможно выжить одной только массой. Нужны пластика, центр тяжести, координация, чувство дистанции.

Владимир Чайка успокаивает: маваси на его бёдрах не развяжется ни при каких обстоятельствах. Фото из личного архива героя публикации

«Сумоист должен быть одновременно устойчивым, как наковальня, и резким, как клинок», — говорит собеседник Life.ru, выводя точную формулу этого вида спорта: грубая сила здесь ничего не стоит без подвижности, а тяжесть тела без контроля превращается в уязвимость.

Спокойствие, которое в нужный момент превращается во взрыв

Сумо часто выглядит как мгновенный взрыв, но этот взрыв рождается из дисциплины. Чайка признаётся, что в начале пути был мандраж, и без него не обходится никто. Но годами он уходит, уступая место уверенности в себе и в ремесле.

В этом, пожалуй, и есть одна из самых красивых сторон сумо: оно требует не только агрессии, но и внутренней тишины. Перед схваткой спортсмен должен буквально “врасти” в дохё, почувствовать землю, поймать баланс и заранее просчитать давление соперника.

“В какой-то момент ты действительно начинаешь «чувствовать землю» и становишься с ней единым целым”, — говорит Чайка.

За этой почти медитативной формулировкой — изматывающая практика. За одну тренировку сумоист может провести до 50 схваток. И только после сотен и тысяч повторений приходит то самое ощущение скалы, которую трудно сдвинуть.

В сумо даже беспощадное красиво

В этом виде спорта почти нет права на исправление ошибки, и Чайка формулирует это предельно жёстко: “Любая ошибка стоит поражения: коснулся татами любой частью тела, кроме стопы — и схватка окончена”. Но при всей беспощадности в сумо есть и своя поэзия. Самым красивым правилом он считает правило “мёртвого тела”, когда соперника выносят перед собой не только как побеждённого, но и максимально бережно — с уважением к его здоровью.

Та же логика — в ритуалах, в дисциплине, в отношении к экипировке. Например, один из вечных зрительских страхов связан с маваси — традиционный японский пояс для тренировок, но тут Чайка успокаивает: профессионал завязывает её так, что полоска из плотной ткани не развяжется ни при каких обстоятельствах.

«Титаны» дали возможность проверить себя вне дохё

Отдельная важная линия в этом разговоре — участие Чайки в шоу «Титаны»: в третьем сезоне и в «Битве сезонов». И здесь сумо оказалось не экзотическим багажом, а очень прикладной школой выживания.

«Сумо приучает к постоянному психологическому напряжению. Когда за тренировку проводишь десятки схваток, мандраж со временем исчезает. Остаётся чёткое понимание: нужно выйти и выложиться полностью», — рассказывает Владимир Чайка.

Владимир Чайка успешно выступил в шоу «Титаны», где в испытаниях от искусственного интеллекта участвуют сильнейшие атлеты российского спорта. Кадр из шоу «Титаны» © / ТНТ

Это и стало его преимуществом на проекте: минимум стресса и максимум концентрации на задаче. При этом в бытовом смысле образ жизни “тяжёлого танка” оказался совсем не таким, как можно было бы ожидать. К примеру, тянько-набэ, знаменитое блюдо сумоистов, Чайка, как выяснилось, вообще ни разу не пробовал. Зато на съёмках вместе со всеми «перепробовал, кажется, все существующие вкусы протеиновых батончиков».

В редком для России спорте нас уже боятся не из вежливости

В открытом разделе Федерации сумо России перечислены 40 аккредитованных региональных федераций и ещё 6 неаккредитованных региональных отделений. То есть это уже не спорт «для нескольких энтузиастов», а целая сеть подготовки спортсменов. Масштаб подтверждают и старты: на чемпионат и первенства России — 2026 в Орле заявлялись около 700 сумотори из более чем 30 субъектов, а первенства России — 2026 в Казани должны были собрать около 1000 спортсменов из 33 регионов.

Юные девушки в России тоже полюбили сумо. Фото © Федерация сумо России / vk.com

И результаты у России в этом виде спорта совсем не символические. На чемпионате Европы 2019 года в Таллине сборная России выиграла общекомандный зачёт, завоевав 22 медали. На Кубке Европы в Чехове россияне взяли 46 медалей, в том числе 12 золотых. А в 2025 году на международном турнире Iran Sumo Open российская сборная увезла 9 наград, из них 7 — золотые.

Когда русский спортсмен выходит на дохё, он несёт с собой не только личную подготовку, но и доказательство: преуспеть можно даже в том виде спорта, который долго считался «не нашим». Поэтому и Чайка говорит о сумо без пафоса, как о ремесле, где всё решают ежедневный труд, тактика, выдержка и умение в нужную секунду взорваться.

А значит, главный вывод здесь простой: сумо — это уже не чужая территория, на которую мы заглянули из любопытства. Это спорт, в котором наши умеют быть сильными — по-настоящему.