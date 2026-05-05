Японский депутат раскрыл содержание секретного послания России от премьера

Устное обращение, которое японский парламентарий Мунэо Судзуки доставил в российскую столицу от премьер-министра Санаэ Такаити, касается значимости двусторонних отношений между странами и ситуации на Украине. О содержании послания рассказал сам депутат в беседе с корреспондентами РИА «Новости».

«Премьер-министр Такаити полностью осознаёт важность российско-японских отношений. А также хочет установления мира на Украине. Вот это она сказала, что хочет, чтобы я передал», — сказал он.

Визит Судзуки Мунэо в Россию продлится с 3 по 5 мая. Парламентарий представляет в верхней палате правящую Либерально-демократическую партию. В политических кругах Японии его хорошо знают как сторонника заключения мирного договора и укрепления связей с Москвой — политический опыт Судзуки насчитывает более четырёх десятилетий.

Ранее японский парламентарий Мунэо Судзуки заявил, что отправляется в Москву для улучшения отношений между странами. Он намерен встретиться с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, а также с вице-спикером Совфеда Константином Косачёвым.