В последние годы мир наблюдает за значительным ослаблением глобального влияния Соединённых Штатов, что открывает новые стратегические возможности для других держав. Об этом пишет китайское издание Sohu.

По мнению авторов публикации, Россия активно восстанавливает своё влияние в Евразии. Это проявляется в наращивании военного присутствия в Сирии, сотрудничестве с армиями стран Центральной Азии и продвижении крупных энергопроектов вроде «Северного потока».

Китайские аналитики полагают, что Москва не только укрепляет региональные позиции, но и создаёт новую многополярную систему со своей ключевой ролью. Увеличение военных расходов и разработка гиперзвукового оружия, как отмечается в статье, способствуют военному превосходству России в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Арктике.

Параллельно, по оценке Sohu, происходит резкая милитаризация Японии, которая отходит от своей традиционной пацифистской политики. В апреле 2026 года в Токио пересмотрели принципы передачи оборонного оборудования, фактически сняв ограничения на экспорт вооружений. Япония активно участвует в военных учениях с США, Австралией и Филиппинами, что, как пишет китайское издание, может спровоцировать гонку вооружений в Северо-Восточной Азии и обострить территориальные споры с Россией и Китаем.

В статье делается вывод, что ослабление американской гегемонии способно вызвать цепную реакцию: противостояние между лагерем России и её союзников, с одной стороны, и Японии с партнёрами, с другой, грозит перерасти в новую холодную войну. Впрочем, авторы напоминают, что экономическая глобализация и механизмы ООН всё ещё могут сдерживать радикальные тенденции. Китайское издание резюмирует: снижение влияния США открывает новые горизонты для Москвы и Токио, но сохранять глобальную стабильность будет возможно только при строгом балансе интересов.

Ранее японский парламентарий Мунэо Судзуки заявил, что отправляется в Москву 3–5 мая для улучшения отношений между странами, которые сейчас очень жёсткие. Он намерен встретиться с замглавы МИД РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, а также с вице-спикером Совфеда Константином Косачёвым. В год 70-летия восстановления дипломатических отношений Судзуки планирует обсудить энергетику, гуманитарные вопросы и возобновление поездок родственников к могилам на юге Курил.