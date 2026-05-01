1 мая, 09:07

Японский депутат Судзуки приедет в Москву для поиска «прорыва» в отношениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что отправляется в Москву с целью улучшить отношения между странами. Визит запланирован на 3–5 мая.

«Сейчас у России и Японии очень жёсткие отношения. Необходимо найти прорыв из этого положения. Я буду говорить об этом», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».

Судзуки в ходе предстоящего визита в Москву с 3 по 6 мая хочет встретиться с заместителями главы МИД РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, а также с заместителем председателя Совфеда Константином Косачёвым.

Политик напомнил, что в этом году исполняется 70 лет с восстановления дипломатических отношений между странами. Судзуки намерен обсудить не только политические, но и экономические вопросы. В частности, речь пойдет об энергетике. Также в повестке — гуманитарные темы. Депутат планирует поднять вопрос о возобновлении поездок родственников к могилам на юге Курильских островов. Он считает, что по мере нормализации отношений может активизироваться и экономическое сотрудничество.

Путин: Из-за Чукотки Россия является страной восходящего солнца, а не Япония
Путин: Из-за Чукотки Россия является страной восходящего солнца, а не Япония

Ранее в Японии сняли запрет на экспорт оружия. Отныне Токио может экспортировать такую продукцию, в том числе летальную. Ожидается, что это укрепит взаимодействие между силами самообороны и армиями союзников. При этом Япония не будет экспортировать оружие на Украину, несмотря на недавние изменения в законодательстве.

